Les musiciens britanniques pris au piège du Brexit

L’accord commercial conclu le mois dernier entre l'UE et le Royaume-Uni ne prévoit pas de liberté de circuler pour les artistes et leur personnel.

Le paradoxe est saisissant. Les deux industries britanniques les plus rayonnantes au niveau mondial – celle de la finance et celle de la musique – sont les deux grandes oubliées de l’accord commercial post-Brexit signé le mois dernier.

L’industrie musicale pèse vingt fois moins que la finance dans le PIB britannique, mais représente la quintessence de la culture du Royaume-Uni depuis l’après-guerre . Son rôle central dans l’organisation des concerts en Europe risque de souffrir des nouvelles restrictions de déplacements des artistes, de leur staff et du matériel des concerts.

L ’Union européenne et le Royaume-Uni n’ont, en effet, pas réussi à s’entendre sur l’octroi de dérogations, permettant aux professionnels de l’industrie d’exercer leur métier librement dans les pays de l’Union européenne, sans visa ni permis de travail, après la pandémie.

Lettre ouverte

110 grands noms de l’industrie, parmi lesquels Elton John, Sting, les Sex Pistols, Bob Geldof, Brian May, Roger Taylor, Radiohead, Liam Gallagher, Joss Stone, Iron Maiden ou Simon Rattle, ont signé une lettre dans le Times dénonçant cette situation. On trouve également parmi les signataires le leader des Who, Roger Daltrey, un Brexiter.