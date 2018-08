Les négociations accélèrent pour éviter un Brexit désordonné

Les négociateurs se retrouvaient en cette fin de semaine et devraient poursuivre la semaine prochaine, alors que Londres demande à la Commission un "changement d’approche".

L’accord sur le Brexit est écrit à 80%, mais comme il est d’usage dans toute négociation qui se respecte, le plus dur est laissé pour la fin. Qui approche à grands pas: les négociateurs de la Commission et du Royaume-Uni veulent conclure en octobre, et ils ne pourront pas dépasser cette deadline de beaucoup s’ils veulent un accord applicable pour le 29 mars prochain.