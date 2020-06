Les négociations post-Brexit vont s'intensifier

Charles Michel s'est lui-même laissé aller à une petite phrase pleine de sens, ce lundi, à l'issue d'un meeting virtuel prévu de longue date aux côtés de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Parlement David Sassoli, face au Premier ministre britannique. "Ready to put a tiger in the tank but not to buy a pig in a poke. Level playing field is essential", a indiqué le président du conseil européen.