Les papiers du divorce sont prêts

Un accord technique provisoire a été conclu entre la Commission européenne et Londres sur la problématique irlandaise. Il entrainerait le maintien de l'ensemble du Royaume-Uni dans l'Union douanière. L'accord doit encore être validé à la fois côté européen et côté britannique. Ce qui ne sera pas le plus facile…

Pour la première fois depuis le référendum de 2016, Londres et la Commission européenne sont officiellement d’accord sur tout, ou presque. L’accord technique conclu sur la frontière irlandaise était le dernier gros obstacle, qui est désormais en passe d’être levé, à condition que les ministres de Theresa May ne renversent pas la table, ce mercredi, lors de l’examen collectif de l’accord en réunion extraordinaire.

"Nous sommes voués à rester dans l’Union douanière, sous le contrôle réglementaire de Bruxelles. Les gens n’ont pas voté pour ce statut de colonie." Boris Johnson Ancien ministre des Affaires étrangères

Theresa May a reçu un par un les membres de son cabinet ce mardi soir pour leur présenter le deal, et les principaux organismes du patronat ont tous été contactés par des membres du gouvernement pour un briefing sur ces dernières avancées. Le projet d’accord de 500 pages contient la fameuse clause de sauvegarde permettant de prolonger provisoirement la durée d’une frontière sans douanes entre l’Irlande et l’Irlande du Nord, donc entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

Les Brexiters souhaitent que l’accord prévoie au minimum un mécanisme de sortie, permettant au Royaume-Uni de quitter l’Union douanière au moment où il le souhaitera. Ils craignent que cet accord ne "vassalise" le Royaume-Uni. "Personne n’est dupe de ce théâtre", a tweeté l’ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, qui a déploré la "capitulation du Royaume-Uni". "Nous sommes voués à rester dans l’Union douanière, sous le contrôle réglementaire de Bruxelles. Les gens n’ont pas voté pour ce statut de colonie."





Ces propos devraient nourrir les craintes des membres du DUP nord-irlandais, ce parti dont les dix députés suffisent à maintenir la très fragile majorité du pouvoir conservateur au Parlement. L’accord conclu entre Londres et la Commission prévoit en effet des conditions réglementaires spécifiques pour l’Irlande du Nord. Le territoire sera, de fait, plus proche géographiquement de l’Irlande et de l’Union européenne qu’il ne le sera de la Grande-Bretagne, ce qui justifie ces exigences supplémentaires européennes. La leader du parti, Arlene Foster, indique n’avoir pas eu accès à l’accord provisoire avant qu’il ne soit finalisé, ce qui suggère qu’elle aura, au minimum, quelques critiques à formuler.

L’autre Brexiter influent du parti tory, Jacob Rees-Mogg, a appelé le cabinet à bloquer ce deal, et a affirmé que le parlement devra le faire en dernier lieu. Le plus grand doute pèse sur l’attitude de certains des Brexiters de l’actuel gouvernement, notamment Michael Gove, Esther McVey, Andrea Leadsom et Penny Mordaunt, qui vivront leur heure de vérité ce mercredi après-midi.

Corbyn fait la moue

Le leader du parti travailliste Jeremy Corbyn a indiqué ce mardi soir qu’au vu de ce projet d’accord, le parti travailliste allait sans doute voter contre. Même le leader moral du Parti libéral démocrate pro-européen, Vince Cable, a rejeté cet accord et appelé à l’organisation d’un second référendum. En prenant en compte le vote des Brexiters déçus, l’hypothèse d’un vote favorable à cet accord au Parlement est donc plus improbable que jamais.

Vue en plein écran ©AFP