"Les termes de l'accord de divorce sont inacceptables" (Boris Johnson)

Bruxelles ne rouvrira pas l'accord

Pour rappel, Boris Johnson a promis de sortir de l'UE d'ici au 31 octobre, pour faire de son pays "l'endroit le plus génial au monde". "Nos enfants et petits-enfants vivront plus longtemps, plus heureux, en meilleure santé et plus riches," a-t-il affirmé.