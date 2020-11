Londres n'envisage pas le no-deal

Six semaines plus tard, beaucoup de choses ont changé, avec la défaite de Donald Trump, un second confinement, la découverte de plusieurs vaccins, et le départ de la tête pensante des Brexiters Dominic Cummings. Boris Johnson a totalement abandonné la stratégie agressive qui était la sienne depuis son arrivée à Downing Street, à l’été 2019. Le mot Brexit n’est quasiment plus évoqué. Le spectre du no-deal ne figurait même pas dans le discours de pré-budget de Rishi Sunak, et les risques économiques de long terme, que la Banque d’Angleterre juge plus importants que ceux liés au Covid, sont mis sous le tapis. Le no deal est devenu un non-problème. Même un no deal par accident ne semble effrayer personne à Downing Street. Mais au final, l'accord n'est toujours pas conclu.