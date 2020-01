"Londres ne deviendra pas Singapour-on-the-Thames"...

Pour le directeur de Fiduciam, Johan Groothaert, témoin belge privilégié du secteur de la finance, "Boris Johnson ne compte pas transformer Londres en paradis fiscal dérégulé". Il ajoute que les Européens se tireraient "une balle dans le pied en instaurant des barrières".

En tant que directeur de Fiduciam, un fournisseur de crédits non bancaires à Londres, Johan Groothaert vit de près les incertitudes créées par le très long Brexit. "Nous avons reporté un important investissement à Luxembourg parce que nous ne savons pas aujourd’hui si les mêmes règles continueront à s’appliquer à l’issue des négociations entre le Royaume-Uni et l’Europe. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si notre organisation actuelle – avec un gestionnaire de fonds qui travaille à Londres – sera encore possible."

"Jusqu’ici, la principale conséquence du Brexit, c’est ce climat d’incertitude", poursuit Groothaert. "Il a clairement freiné l’économie et complique également certaines prises de décisions pour les entreprises en croissance."

La victoire éclatante de Boris Johnson n’a-t-elle pas fait disparaître au moins une source d’incertitude?

Sur ce plan, les élections ont en effet apporté un peu de soulagement. Le monde financier aurait sans doute préféré un second référendum sur le Brexit, mais il devra s’en passer. Dans ce cas, la majorité claire obtenue par Johnson est la meilleure option possible.

Johnson semble pourtant assez imprévisible. Quel accord sur le Brexit pensez-vous qu’il sortira de son chapeau?

Si vous regardez son parcours, il a mené en tant que maire de Londres une politique plutôt libérale. Il a plaidé en faveur de l’immigration et mis en avant les avantages du marché unique. Je pense que cette fois encore il proposera une solution positive pour l’immigration. Sur ce plan, je ne m’attends pas à beaucoup d’obstacles, ce qui est positif pour nous. Chez Fiduciam, nous employons des collaborateurs belges, français, allemands, néerlandais, espagnols, et de bien d’autres nationalités.

Pensez-vous que Johnson fera de Londres une sorte de "Singapour-on-the-Thames", un port franc qui mitraillera l’UE, à quelques kilomètres de ses frontières?

Je m’attends à ce que le gouvernement britannique aligne ses réglementations financières sur celles de l’UE. Les deux parties souhaitent des marchés financiers stables. Cela exige une harmonisation de l’aboutissement des réglementations, mais avec la liberté de fixer ses propres règles tant que le résultat est identique. Si cela génère des règles plus réfléchies et moins nombreuses, ce sera une bonne chose. Un système plus efficace donc, mais bien loin d’un Singapour-on-the-Thames. Personne n’a le sentiment que le gouvernement souhaite adopter le modèle économique singapourien ou américain.

Êtes-vous inquiet à l’idée de voir de nouvelles barrières s’ériger dans le secteur financier lorsque les négociations avec l’Europe seront terminées?

Une partie de nos activités – la gestion de crédits et leur titrisation – se fait via le Luxembourg et l’Irlande. Ces deux pays se sont bien positionnés en tant que centres financiers mondiaux sur certains marchés de niche. Je ne pense pas que l’UE voudra se tirer une balle dans le pied en instaurant des barrières – par exemple en obligeant les entreprises à rapatrier davantage d’activités en Europe – car dans ce cas, le Luxembourg et l’Irlande en seraient les premières victimes. Les nouvelles obligations devraient dès lors également s’appliquer aux Américains ou aux Japonais, qui décideront probablement de raccrocher les gants.

Quelles évolutions notables voyez-vous ou avez-vous déjà observées?

Dans certains autres domaines financiers comme les marchés obligataires ou de produits dérivés avec des partenaires européens, plusieurs mouvements en direction d’Amsterdam, de Paris ou de Francfort ont déjà eu lieu. Ces villes gagnent en importance, mais il ne faut pas oublier qu’Amsterdam ou Paris sont des plus petits centres financiers que dans les années 1990. Dans de nombreux cas, on peut aussi trouver des solutions administratives, comme des contrats doubles avec des banquiers pour qu’ils puissent travailler par exemple au Royaume-Uni et en Allemagne, où les clients requièrent leur présence. Si Jeremy Corbyn, le leader du parti travailliste avait gagné les élections, l’impact aurait de toute façon été plus important.