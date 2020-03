Londres vers un accord minimaliste avec Washington

Entre 0,07% et 0,16%. Selon le Department for International Trade britannique, cette fourchette correspond à l’augmentation potentielle du produit intérieur brut britannique en cas d’accords commerciaux avec les Etats-Unis, qui permettraient d’abaisser, ou de supprimer complètement, les tarifs douaniers dans certains secteurs.

Le NHS et les poulets protégés

C’est plutôt le réalisme et la nécessité d’être crédible qui ont dicté son approche mesurée. Dans les détails, il se montre plutôt optimiste et volontaire, en retenant l’hypothèse d’une croissance de 7,7% des exportations vers les Etats-Unis et de 8,6% des importations.

Dans ce document de 184 pages, intitulé UK-US Free Trade Agreement, et qui montre le Golden Gate de San Francisco en couverture, Londres s’engage par ailleurs à ne pas mettre les services de santé britanniques (National Health Service, NHS) sur la table des négociations, et à maintenir les normes alimentaires actuelles, calées sur les exigences de l’Union européenne. Le poulet nettoyé au chlore, l’abus de pesticides, le bœuf dopé aux hormones, font partie des lignes rouges.

Les négociations commerciales post-Brexit formellement lancées

Le Royaume-Uni a fait de ce mois de juin une première date butoir, et a insisté sur la nécessité de signer des accords commerciaux d’ici le 31 décembre 2020. Il affirme être prêt à sortir de l’UE sans accord commercial. Le sommet du mois de juin avait été initialement été fixé afin de décider du report éventuel de la date de la fin de la période de transition, afin d’avoir plus de temps pour négocier des accords.

L’Union européenne souhaite un accord englobant tous les aspects de la future relation, y compris la politique étrangère ou la coopération en matière de sécurité, et est prête à repousser la fin de la période de transition. La pêche, le secteur financier et les transports sont les questions les plus importantes, de même que le maintien d’un certain nombre de normes. L’une des principales pierres d’achoppement concerne la volonté européenne de continuer d’avoir recours à la Cour de justice européenne pour régler les litiges, ce qui est fermement rejeté par les Brexiters.