May et Juncker tentent un sprint pour finaliser le Brexit

Les négociateurs européens et britanniques mettent les bouchées doubles pour conclure un accord politique sur la relation future entre l’UE et le Royaume-Uni avant le sommet extraordinaire de dimanche qui doit entériner l’accord sur le Brexit. Les négociations se concentrent sur Gibraltar, la pêche et les marchandises.

Jean-Claude Juncker, au lendemain du référendum sur le Brexit, avait promis qu’il consacrerait "trente minutes par semaine" aux négociations de sortie du Royaume-Uni de l’Union et "pas une minute de plus". À 127 jours de l’échéance fatidique, le Luxembourgeois monte en première ligne, au point de bouleverser son agenda chargé.

Mercredi à 17h30, "l’heure du thé", Jean-Claude Juncker a rencontré la Première ministre britannique Theresa May. À l’ordre du jour, la déclaration politique visant à fixer le cadre des relations futures entre le Royaume-Uni et l’UE. Trois sujets se sont imposés, Gibraltar, la pêche et les marchandises.

Les deux dirigeants se sont quittés après deux heures de réunion. Ils ont réalisé de "très bons progrès", a dit le porte-parole de la Commission, Margaritis Schinas, mais "le travail continue", a-t-il ajouté, sans autre précision.

Jeudi et vendredi, le président Juncker devait se rendre en Espagne. La visite a été annulée afin qu’il puisse consacrer tout son temps au Brexit.

Sommet extraordinaire

Dimanche, les dirigeants européens se réuniront à Bruxelles pour un sommet extraordinaire durant lequel ils devront approuver l’accord sur le Brexit, un texte de 585 pages, conclu le 13 novembre, et la déclaration politique sur les relations futures.

La rencontre aura lieu "si rien d’extraordinaire ne se produit", précise le président du Conseil européen, Donald Tusk. La réouverture éventuelle des négociations, par exemple, justifierait un report de ce sommet.

D’ici là, il faut aplanir la route, tandis que le chef négociateur de l’UE Michel Barnier négocie la déclaration politique sur les relations futures. Ce document, d’une vingtaine de pages, déterminera le cadre des négociations commerciales entre l’UE et le Royaume-Uni, lesquelles prendront place après le 29 mars prochain, lorsque le Brexit sera consommé. Une période de transition de deux ans s’ouvrira durant laquelle les deux parties négocieront.

Le Royaume-Uni souhaite une Union douanière, sans droits de douane. L’UE est prête à lui concéder, à condition qu’il respecte les règles de la concurrence.

Gibraltar, le dernier écueil

Le temps presse. Or l’Espagne a un réel problème avec l’accord de retrait. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a promis de voter contre le texte s’il ne prévoit pas des négociations entre Madrid et Londres sur le statut de Gibraltar, l’île colonisée par le Royaume-Uni qui lui permet de contrôler les passages de l’Atlantique à la Méditerranée.

"Nous sommes dans une semaine où tout cela peut encore évoluer." Margaritis Schinas porte-parole de la Commission européenne

Un "détail" laissé en friche par les négociateurs du Brexit et qui devra être réglé au plus haut niveau. Concrètement, le gouvernement espagnol veut introduire une référence à Gibraltar dans l’article 184 de l’accord de sortie de l’UE, un passage important fixant le cadre des négociations futures entre l’UE et le Royaume-Uni.

L’Espagne n’est pas en mesure, avec son seul vote négatif, de bloquer l’adoption de l’accord de sortie, celui-ci ne nécessitant qu’un vote à la majorité qualifiée. Mais son opposition entachera la cohésion des Européens. L’opposition de Madrid énerve les autres capitales, qui y voient une manœuvre en vue des prochaines élections espagnoles. "La question de Gibraltar est le dernier écueil de taille dans le processus", estime un diplomate.

La Commission ne désespère pas de trouver une issue. "Nous sommes dans une semaine où tout cela peut encore évoluer", estime Margaritis Schinas. Mais pas question, pour l’exécutif européen et les capitales, de rouvrir les négociations de l’accord de sortie.

La pêche en embuscade

Comme souvent dans les grandes heures européennes, les accords de pêche ne sont pas loin. Un enjeu de taille pour le Royaume-Uni, qui redeviendra pour la première fois depuis 40 ans un État côtier indépendant. Or l’île partage des zones de pêches avec plusieurs pays et, depuis l’adhésion à l’Union, ses pêcheurs se plaignent de la concurrence qui écumerait leurs eaux, alors que l’entrée des territoires voisins leur serait restreinte.

La France veut maintenir l’accès de ses pêcheurs aux eaux territoriales du Royaume-Uni. Les Britanniques, quant à eux, veulent continuer à écouler le produit de leur pêche sur le marché européen.

Theresa May, déforcée par l’accord de sortie jugé trop favorable aux Européens, cherchera jusqu’à la dernière minute à obtenir le passage le plus facile des marchandises britanniques vers l’Union européenne. Une facilité qui rapprocherait le Royaume-Uni de son statut de pays membre de l’UE.