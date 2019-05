May ouvre la porte du second référendum

L’information qui change tout

Ensuite, après avoir longuement détaillé des changements cosmétiques (notamment sur l’union douanière) dans ce qu’elle présente comme un "nouvel accord", Theresa May a délivré l’information qui change tout: "J’ai écouté attentivement ceux qui ont argumenté en faveur d’un second référendum. J’ai été très claire à de nombreuses reprises. Je ne crois pas que nous devons emprunter cette voie, car je pense que nous devons appliquer le résultat du premier référendum, et non pas demander au peuple de voter dans un second. Mais je reconnais qu’il y a une demande authentique et sincère à la chambre des Communes sur cette donnée importante. Le gouvernement va, par conséquent, inclure dans l’introduction de la loi de l’Accord de retrait une obligation de voter sur l’organisation d’un second référendum. Cela devra être fait avant que l’accord puisse être ratifié."