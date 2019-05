May partie, les Brexiters durs reprennent la main

Le raisonnement des Tories semble limpide à première vue: si le processus du Brexit est totalement bloqué, c’est que la première responsable de son exécution, Theresa May, a échoué dans sa mission. Et qu’ il faut donc la remplacer par un Brexiter dur , qui fera moins de concessions avec l’Union européenne (UE).

Une autre lecture, basée sur des faits réels et aisément vérifiables, est pourtant possible: si le processus du Brexit est totalement bloqué, c’est parce que les députés ont systématiquement rejeté l’intégralité des options qui s’offraient à eux, bien au-delà de l’accord conclu par May avec l’UE. Et ils ont rejeté chacune d’elles à au moins deux reprises, notamment lors des votes indicatifs des 27 mars et 1er avril.