May se résout à demander un report du Brexit

Le report très probable du Brexit, qui sera étudié jeudi et vendredi par l’Union européenne , et qui pourrait voir le Royaume-Uni participer aux prochaines élections européennes, a galvanisé les Brexiters durs et les partisans d’une sortie sans accord d’un côté, ceux d’un Brexit doux à la norvégienne ou d’un second référendum de l’autre. Les deux camps font une lecture opposée des derniers rebondissements, persuadés que ceux-ci tournent à leur avantage.

Le seul élément qui fait l’unanimité est la nécessité de voir Theresa May quitter Downing Street. Son départ ajouterait pourtant encore du désordre au désordre: l’arrivée au pouvoir des Brexiters durs, via Boris Johnson ou le plus jeune Dominic Raab aboutirait à un dangereux durcissement des négociations avec Bruxelles, auquel rien n’indique que les Communes souscriront. En outre, la Première ministre dispose encore d’une cote de popularité relativement bonne auprès de l’opinion publique. Selon un sondage de Comres, elle reste la personnalité politique la plus populaire, devant Boris Johnson, Jacob Rees-Moog, Dominic Raab, et le leader de l’opposition Jeremy Corbyn. 41% des Britanniques (contre 34%) pensent qu’elle ne doit pas démissionner.