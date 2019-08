Merkel juge possible un accord sur le Brexit dans les 30 jours

Les discussions sur une sortie négociée du Royaume-Uni du bloc européen butent actuellement sur le mécanisme dit de "filet de sécurité" (backstop) prévu dans l'accord conclu entre Londres et l'UE. Cette disposition controversée est une sorte de police d'assurance pour l'UE. Elle vise à éviter qu'émerge à nouveau après le Brexit une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande au sud, au risque sinon de réveiller le conflit sur l'île. Et elle aurait pour conséquence de maintenir l'ensemble du Royaume-Uni dans l'Union douanière avec les pays de l'UE jusqu'à ce que les deux partenaires trouvent une solution pour définir leur future relation post-Brexit, et ce dans un délai de deux ans environ.

"Je suis tout à fait satisfait"

Boris Johnson a clairement fait savoir par courrier en début de semaine qu'il s'opposait à ce mécanisme et a appelé les pays de l'UE à rouvrir la négociation. "Mais on peut peut-être arriver à la trouver (cette solution sur la relation future, ndlr) dans les 30 prochains jours, pourquoi pas?", et non d'ici deux ans, a dit la chancelière. Et dans ce cas, le filet de sécurité serait inutile, a-t-elle ajouté.