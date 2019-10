Michel Barnier ne sera pas commissaire européen

Le président français Emmanuel Macron doit bientôt annoncer le nom du ou de la candidat(e) de la France à la Commission européenne. L’éviction de sa protégée, Sylvie Goulard, par le Parlement européen fut vécu comme un affront. Ancienne députée européenne et ex-ministre, elle réunissait les compétences pour assumer le portefeuille le plus fourni du prochain exécutif européen: marché intérieur, industrie, numérique, défense et espace.