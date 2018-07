Moi, entrepreneur européen au Royaume-Uni...

Après le Brexit, comment faire valoir encore ses droits pour les Européens résidant au Royaume-Uni? Le ministère de l'Intérieur britannique a publié une vidéo et plusieurs brochures pour les aider dans leurs démarches et avoir encore accès aux services publics.

→ Comment conserver vos droits et avoir encore accès aux services publics une fois le Brexit acté?

Le gouvernement britannique vient à votre rescousse et publie, ce mercredi, une "boîte à outils" à destination des entreprises. Le but? Aider dans leurs démarches, pour faire valoir leurs droits, les employés européens et leurs familles une fois le Royaume-Uni sorti de l'UE.