"Nous ne quitterons l'Europe sans accord qu'avec le consentement du Parlement" (Theresa May)

La Première ministre britannique va permettre aux députés britanniques de choisir de reporter la date du Brexit pour "une période courte et limitée" dans le cas où ils rejettent son accord de retrait de l'Union européenne et refusent de sortir sans accord.

→ 3e option: Les parlementaires rejettent l'accord remanié et l'option du "no deal", alors un troisième vote aura lieu le 14 mars sur une "extension courte et limitée" de la période de négociation fixée par l'Article 50 des traités européens, et donc un report du Brexit.