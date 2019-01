Le ministre britannique chargé du Brexit reste ferme: "Nous partirons le 29 mars, avec ou sans accord." Quelles solutions désormais?

Au lendemain du vote à la Chambre des communes, Londres et l'Union européenne semblent sur des trajectoires opposées, les Européens ayant rejeté l'appel des parlementaires britanniques à renégocier le "backstop" nord-irlandais.

Les députés britanniques, par 317 voix contre 301, ont chargé mardi soir la Première ministre Theresa May de rediscuter la clause de sauvegarde censée éviter le rétablissement d'une frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord après la sortie de l'Union européenne.

"Il est maintenant clair qu'il existe un moyen de réunir une majorité substantielle et durable au Parlement pour quitter l'UE avec un accord", a commenté May, annonçant qu'elle réclamerait des "modifications juridiquement contraignantes". "L'accord de sortie reste le meilleur et le seul moyen d'assurer un départ ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le backstop fait partie de l'accord de retrait et l'accord de retrait n'est pas ouvert à la renégociation", lui a fait répondre Donald Tusk, président du Conseil européen, par la voix de son porte-parole.

→ Le prochain rendez-vous aux Communes est fixé le 13 février.

Après avoir dormi une nuit sur cet imbroglio, qu'en pensent les protagonistes?

Nous avons passé deux années à chercher des alternatives au backstop et n'en avons pas trouvé. Simon Coveney ministre irlandais des Affaires étrangères

• Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, dit qu'"il est difficile d'imaginer que nous puissions renégocier un accord qui a déjà été approuvé par les États membres de l'UE", il y a deux mois par les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept, lors du conseil européen de novembre dernier. "Les gouvernements des Vingt-Sept restent unis sur la question du Brexit", ajoute-t-il. "J'espère que nous pourrons éviter un 'Brexit dur'."



• Le chef de file du Parti travailliste Jeremy Corbyn, qui doit être reçu dans la journée par Theresa May, insistera auprès d'elle sur le fait qu'un Brexit sans accord est désormais exclu. Le chef du Labour défendra aussi sur la stratégie de Brexit de son propre parti, qui envisage une union douanière avec l'UE, une relation forte avec le marché unique et une garantie pour les droits des travailleurs, la protection des consommateurs et les normes de protection de l'environnement.

• Le ministre irlandais des Affaires étrangères a, lui, rappelé: "Nous avons passé deux années à chercher des alternatives au backstop et n'en avons pas trouvé", a dit Simon Coveney. "Nous avons déjà regardé tous ces éléments. Nous les avons testés et nous avons conclu qu'aucun ne résistait à l'examen, et à présent, nous avons une Première ministre britannique qui plaide à nouveau pour ces éléments qui ont déjà été testés."

• Le ministre britannique chargé du Brexit, Stephen Barclay, fait observer qu'il est fréquent que "des négociations se règlent à la toute dernière minute". "La dynamique a changé la nuit dernière et elle donne à la Première ministre un mandat clair pour retourner à Bruxelles", dit-il au micro de la BBC. Il explique que le gouvernement "explore des alternatives" au backstop. Il y a un certain nombre d'options, dit-il, dont une limitation dans le temps ce ce mécanisme qui n'est censé s'appliquer que si Londres et Bruxelles n'arrivent pas à s'entendre sur un mécanisme plus favorable dans le cadre de leurs futures relations commerciales. Il évoque également "des points en lien avec les clauses de sortie, des points en lien avec la technologie, et ce sera la nature de la négociation avec l'UE dans les prochains jours", poursuit Barclay. "Nous partirons le 29 mars", avec ou sans accord, poursuit Barclay, qui relève cependant qu'un "no-deal" serait "très préjudiciable".

• L'accord sur le Brexit négocié avec l'Union européenne est "la meilleure et unique solution", insiste de son côté le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas. Une réouverture de l'accord de retrait "pas à l'ordre du jour" a renchéri le porte-parole d'Angel Merkel.

• Carolyn Fairbairn, la directrice générale de la Confédération de l'industrie britannique (CBI), principale organisation patronale britannique, juge qu'aucune entreprise ne peut être rassurée par les événements de la veille au soir à la Chambre des communes. "Je ne pense pas qu'il y ait une seule entreprise ce matin qui stoppe ou suspende ses préparatifs en vue d'un no deal en résultat de ce qui s'est produit hier, et j'ai peur que toutes les entreprises les accélèrent même". "Cet amendement, poursuit-elle, donne le sentiment d'un vrai coup de dés." Évoquant les "mécanismes alternatifs" susceptibles de remplacer le "backstop" censé éviter le rétablissement d'une frontière physique en Irlande, Fairbairn a souligné qu'elle ne croyait pas que des solutions technologiques - "la frontière intelligente" - puissent régler le problème.

• Dans une note, les analystes de la banque Goldman Sachs relèvent de 10 à 15% leur estimation de la probabilité d'un Brexit sans accord. La probabilité d'un Brexit ordonné reste à 50%. La probabilité d'un abandon du Brexit et d'un maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne est réduite de 40 à 35%.