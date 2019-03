"Nous pouvons accorder aux Britanniques un court report du Brexit" (Merkel)

A huit jours de la date officielle du Brexit, les dirigeants européens se positionnent ce jeudi et se vendredi à Bruxelles sur la demande de report du divorce formulée par Theresa May. Accepter ou non ce report dépend d'une décision à l'unanimité des Vingt-Sept.