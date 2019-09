Nouveau revers pour Boris Johnson

La suspension du Parlement britannique jusqu'au 14 octobre a suscité beaucoup de critiques . Pour ses détracteurs, cette mesure vise à empêcher le Parlement de jouer son rôle dans le processus du Brexit. Et pour cause, les députés britanniques ne pourront revenir en séance que deux petites semaines avant la date du Brexit, fixée au 31 octobre. Mais le gouvernement de Boris Johnson, s'estimant dans son droit, n'a pas reculé, malgré les actions en justice entreprises par plusieurs députés.

Jusqu'ici, la justice britannique avait donné raison à Boris Johnson. Mais ce mercredi, une cour écossaise a rendu un jugement qualifiant d'illégale cette suspension. En première instance, la justice écossaise avait rejeté l'action intentée par près de 80 parlementaires pro-européens pour bloquer cette suspension. Finalement, la cour d'appel d'Edimbourg a estimé que cette décision avait "pour but d'entraver le Parlement" et a déclaré la prorogation "illégale" et "nulle et sans effet".