Nouvel essai pour faire passer l'accord sur le Brexit

Dans les cordes ce samedi après le vote des élus britanniques lui imposant de demander un report du Brexit, Boris Johnson a répliqué dans la seconde qu'il ne le ferait pas. Bien plus tard, il s'est ravisé et a envoyé trois lettres disant tout et son contraire. La première demande une prolongation, mais elle n'est pas signée. La deuxième dit qu'il ne veut pas de ce report. Et la troisième que le délai a été demandé pour respecter la loi.

→ L'EDITO de Vincent Georis | Le Brexit aux frontières de la folie