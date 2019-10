Nouvelle tentative de Johnson pour convoquer des élections

Après le rejet , lundi, par les Communes d'un texte convoquant des législatives le 12 décembre, Boris Johnson a aussitôt annoncé préparer un nouveau vote sur l'organisation d'élections. Il espère que celles-ci lui donneront la majorité lui permettant de remplir sa promesse de mettre en oeuvre le Brexit, trois ans et demi après le référendum de 2016.

Pour l'heure, le blocage politique se poursuit à Londres alors que les Etats membres de l'Union européenne ont accepté de repousser une nouvelle fois la date du divorce. Et Boris Johnson, qui martelait depuis son arrivée cet été au 10, Downing Street que le Brexit aurait lieu "coûte que coûte" le 31 octobre, a dû formaliser par écrit l'accord de son gouvernement à ce report "flexible" jusqu'au 31 janvier prochain. Ce lundi, seuls 299 élus ont voté en faveur du retour anticipé aux urnes que demandait Johnson; il en fallait 434 pour que le chef du gouvernement réunisse la majorité qualifiée des deux tiers des élus et obtienne gain de cause sur sa requête.