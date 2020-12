Pas de plan B du Fédéral et des régions pour les entreprises en cas de no deal

Pour l'Union wallonne des entreprises, en cas de no deal, les entreprises durement frappées par le Brexit devront être soutenues. Comment? Mystère. Au fédéral, une loi doit leur permettre de passer le cap sans licencier.

Les groupes de travail formés aux niveaux régional et fédéral ont-ils rédigé un plan B, pour préparer l'économie et les entreprises belges à un éventuel "No Deal" avec le Royaume-Uni? La réponse est clairement non. "A ma connaissance, il n'a jamais été question d'un plan B, ne serait-ce que pour éviter de créer une ambiance négative lors des négociations", souligne Jan De Brabanter, secrétaire général du BECI, la fédération des entreprises à Bruxelles. "Et puis, c'est compliqué, de préparer un tel plan: à part le conflit, que pourrait-il signifier?" Il ajoute que le monde de l'entreprise a toujours insisté auprès des politiques et des diplomates pour qu'ils fassent tout pour arriver à un accord.

Même réponse à la Fédération des entreprises de Belgique: "Je ne vois pas comment on aurait pu développer un tel plan", y relève le spécialiste maison, Olivier Joris. "Enormément de choses vont de toute manière changer au premier janvier 2021, poursuit l'executive manager de la FEB: avec ou sans deal, les déclarations douanières, les régimes TVA, la circulation des personnes seront différents, le Royaume-Uni devenant un Etat tiers; les tarifs douaniers ne feront qu'ajouter une couche supplémentaire à tout cela."

Lire aussi | Brexit: les Européens entre espoir et refus de débrancher la prise

Depuis des mois, les entreprises dépensent beaucoup d'énergie pour s'y préparer, affirment les fédérations professionnelles. Le webinar organisé le 28 octobre sur le sujet à la FEB a réuni quelque 700 entreprises, le site du SPF Economie "Brexit Impact Guide" a été consulté par des milliers d'entre elles. Cette semaine, l'Union wallonne des entreprises tient tous les jours un nouveau séminaire thématique sur ce qui nous attend le 1er janvier...

Avec ou sans deal, certains secteurs vont davantage souffrir en Belgique: l'agroalimentaire, le textile, l'automobile et la chimie-pharma seront malheureusement aux premières loges. "Pour certains d'entre eux, le Royaume-Uni représente jusqu'à 30% de leurs exportations mondiales", pointe encore Olivier Joris qui rappelle que les tarifs douaniers qui seraient appliqués par le Royaume-Uni en cas de non-accord tourneront autour de 18% en moyenne. "On parle de 25 à 35.000 emplois menacés en Belgique en cas de non-accord", rappelle de son côté Jan De Brabanter.

Diversification obligée

Tout un travail d'information, de sensibilisation et de formation des entreprises a par ailleurs été effectué ces deux dernières années, souligne Pascale Delcominette, la CEO de l'Awex: avec l'aide de l'Administration générale des Douanes et Accises, l'agence wallonne à l'exportation a informé les entrepreneurs sur ce qui les attend, et notamment l'obligation de s'enregistrer sous un numéro EORI pour pouvoir exporter hors de l'UE désormais (vers l'Albion entre autres), mais aussi les changements en matière de règles d'origine et d'étiquetage, de droit de la propriété intellectuelle, de normes... "Le message qu'on leur a transmis est qu'elles doivent diversifier leurs exportations et se préparer à exporter hors de l'Union", résume Pascale Delcominette.

"La démarche pour passer de l'export de proximité à la grande exportation représente un grand écart, enchérit Jean-Christophe Dehalu, conseiller à l'UWE: la courbe d'apprentissage est beaucoup plus raide. Il faudra donc aider ces entreprises à faire le pas."

Raison pour laquelle l'UWE plaide auprès du gouvernement wallon pour la mise en place de mesures transitoires qui aideront les entreprises à s'adapter à ces nouvelles conditions. A l'Awex, des aides ont déjà été modifiées en conséquence, observe Pascale Delcominette qui cite les aides à la mobilité et celles à l'installation d'un bureau de représentation. Mais il en faudra davantage. "Nous sommes en réflexion avec les autres outils économiques de la Région et avec le ministre wallon de l'Economie pour envisager d'autres aides spécifiques", ajoute-t-elle.

Un appel à des mesures de soutien au plan fédéral est également lancé par les entreprises. "Avec ou sans accord commercial avec le Royaume-Uni, on aura besoin de mesures de soutien pour les entreprises impactées", développe Olivier Joris. "Et nous demandons aussi qu'au premier janvier, l'administration fasse preuve d'une certaine souplesse avec les entreprises de bonne foi." Il leur faudra un délai d'adaptation, en somme. Une réflexion qui vaut sans doute aussi pour l'administration elle-même, car les Douanes et Accises viennent d'engager plusieurs centaines de personnes pour se renforcer...

Le ministre fédéral de l'Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS) n'annonce pas un plan global en cas de no deal. Il rappelle le vote, en mars dernier, d'une loi permettant "aux entreprises durement touchées de disposer de mesures leur permettant de réduire temporairement le volume de travail sans avoir à licencier de travailleurs." On parle de chômage temporaire, de crédit-temps spécifique ou encore d'adaptation des horaires de travail. Une loi qui pourra entrer en vigueur par arrêté royal en fonction de l'évolution des négociations, indique le ministre.