Pour Johnson, le Royaume-Uni peut "très bien vivre" avec un no-deal

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne le 31 janvier dernier, mais il continue d'appliquer les règles européennes jusqu'au 31 décembre. Faute d'accord commercial à cette date, seules les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ses droits de douane élevés s'appliqueraient , avec de potentielles conséquences désastreuses pour une économie britannique déjà fragilisée par la pandémie de nouveau coronavirus.

Cette déclaration intervient alors que le dirigeant conservateur s'était pourtant mis d'accord la veille avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour que Londres et Bruxelles intensifient leurs négociations, qui restent dans l'impasse à l'issue d'une neuvième session de discussions cette semaine, malgré un timing de plus en plus serré.