Pour Juncker, un report de la date du Brexit n'est pas impossible

"Si vous me demandez de combien de temps ce retrait pourrait être repoussé, je n'ai aucun calendrier en tête."

Face à l'incapacité de Theresa May de réunir une majorité à la Chambre des communes sur l'accord de retrait qu'elle a négocié avec Bruxelles et que les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept ont entériné en novembre dernier, l'idée de repousser la date du divorce semble pour de nombreux responsables européens la seule à même d'éviter le "saut dans le vide" qu'entraînerait un Brexit sans accord.