Pour Theresa May, la date du Brexit ne peut pas être reportée

Jour J ce mardi avec le vote du Parlement britannique sur l’accord conclu entre Londres et l’UE sur le Brexit. Theresa May risque fort d’être confrontée à un vote négatif. Ce lundi, elle s’est employée à abattre ses dernières cartes pour convaincre les députés. Rejeter ce texte risque de compromettre le Brexit et de saper la démocratie, a déclaré la Première ministre. May a aussi estimé que la date du Brexit, prévu le 29 mars, ne devrait pas être reportée.

17 janvier 2017 – 15 janvier 2019. Quasiment deux ans se sont écoulés depuis le discours de Theresa May à la Lancaster House, qui marqua le véritable lancement de sa "campagne brexitaire", six mois après son accession au pouvoir.

Parfaitement contrôlé sur la forme, ce discours majeur avait donné des assurances aux Brexiters durs, encore très influents au sein du gouvernement, et promis de longues joutes avec les négociateurs européens.

Il ne reste plus grand-chose de ces déclarations d’intention à quelques heures du vote parlementaire le plus important depuis le référendum. L’accord conclu – de force plus que de gré – par le gouvernement avec Bruxelles ne correspond pas aux attentes des Brexiters les plus influents, parmi lesquels David Davis et Boris Johnson, qui ont abandonné leur fonction de ministre l’été dernier. Cet accord ne convainc pas davantage les parlementaires pro-européens, notamment les travaillistes de Jeremy Corbyn, qui devraient voter contre.

L’ampleur de la défaite aux Communes déterminera en partie la suite des événements et les prochaines marges de manœuvres de Theresa May.

En attendant et jusqu’à son dernier souffle d’autorité, la Première ministre s’acharne à renverser la vapeur, avec une conviction qui à la fois force l’admiration et flirte avec le ridicule.

Sa stratégie a évolué au fil des semaines: depuis le début de l’année, il s’agit moins de convaincre des bénéfices de l’accord que d’alerter sur les risques du déni démocratique que constituerait l’annulation du Brexit. Quelle que soit la voie choisie, le "no Brexit" est désormais la finalité la plus probable, selon Downing Street. Dans une période où la paranoïa des citoyens est maximale, une annulation du Brexit, même par la voie d’un second référendum, tomberait mal.

"Engagement"

Dans un discours prononcé dans une usine à Stoke-on-Trent – où près de 70% des citoyens ont voté pour le Brexit –, May a indiqué que "certains à Westminster voudraient repousser voire même arrêter le Brexit et ils utiliseront tous les moyens pour y parvenir."

Bien que divers indicateurs laissent penser que le pays n’est absolument pas prêt pour un Brexit sans accord, la Première ministre a indiqué son opposition à un report, quelques heures plus tard aux Communes. "Je ne crois pas que la date du 29 mars doit être retardée", a-t-elle affirmé, rappelant "l’engagement du gouvernement à quitter l’Union européenne le 29 mars."

"Sans accord, nous n’aurions aucune certitude pour les entreprises et les travailleurs, comme ceux que j’ai vu à Stoke ce matin." Theresa May Mremière ministre britannique

Elle a donné aux parlementaires un aperçu du climat des prochaines semaines, jusqu’à la date effective de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le 29 mars: "Sans accord, nous n’aurions pas de période de transition, pas de partenariat sur la sécurité, pas de garanties pour les citoyens britanniques à l’étranger, et aucune certitude pour les entreprises et les travailleurs, comme ceux que j’ai vu à Stoke ce matin. Nous verrions des changements dans la vie quotidienne en Irlande du Nord, avec des risques pour l’avenir de notre Union."

Theresa May a également présenté une lettre signée par le président du Conseil européen Donald Tusk et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker pour confirmer que le "filet de sécurité" à la frontière irlandaise ne serait pas irrévocable, après la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020.

Même si elle a consacré l’essentiel de son discours à cette question, cette lettre n’est qu’une simple preuve de bonne volonté sur une question technique, et n’est pas de nature à modifier la décision des parlementaires, mûrement réfléchie depuis le 11 décembre, jour initialement retenu pour ce vote.