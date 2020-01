Privilégier les valeurs britanniques "domestiques"

C’est indéniable. L’écrasante victoire du parti conservateur de Boris Johnson lors des élections législatives du 12 décembre dernier en Grande-Bretagne a l’avantage de lever bien des incertitudes qui entouraient jusqu’ici le dossier du Brexit. Les investisseurs sont du coup de plus en plus nombreux à revenir sur les actifs financiers britanniques. Et ils y sont d’autant plus encouragés, qu’on vient d’apprendre que l’activité du secteur privé britannique a connu en janvier son meilleur mois depuis plus d’un an, selon l’enquête mensuelle réalisée par IHS Markit.