Quatre mises au point de Trump avant de quitter Londres

La visite d'Etat de Donald Trump au Royaume-Uni se termine ce mercredi. Son court séjour aura été, comme souvent avec le président américain, teinté de déclarations abruptes et de contradictions . Il est ainsi revenu sur ses propos de mardi. Il avait alors laissé entendre que le service de santé public britannique (le NHS) faisait partie des négociations sur le futur accord commercial que Londres et Washington veulent nouer après le Brexit.

En envisageant un accord commercial "extraordinaire" avec Londres après le Brexit, il incluait le service de santé public britannique, le NHS, cher aux Britanniques: "Quand vous négociez sur le commerce, tout est sur la table. Donc aussi le NHS et tout le reste, et beaucoup plus encore." Cela avait provoqué des réactions outrées, le chef de l'opposition travailliste prévenant ainsi sur Twitter que "le NHS n'est pas à vendre".