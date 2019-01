Qui dit incertitudes, dit volatilité sur les marchés

Sur le marché des changes, la monnaie britannique a dans un premier temps réagi positivement au rejet massif de l'accord sur le Brexit. Mais les analystes restent prudents et s'attendant à une volatilité accrue dans les prochains jours.

Quand rien n'est certain, tout est possible. Le rejet massif de l'accord sur le Brexit par les députés britanniques (432 votes contre et 202 votes pour) était largement anticipé par les investisseurs. La question est plutôt de savoir ce qui se va se passer ensuite. Et là, plusieurs options restent envisageables.