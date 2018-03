Sans accord, le Brexit coûterait 65 milliards d'euros

Selon une étude des cabinets Oliver Wyman et Clifford Chance, le coût d'un brexit sans accord s'élèverait pour les entreprises britanniques et européennes à des coûts annuels supplémentaires de plus de 60 milliards d'euros.

Les entreprises de Grande-Bretagne et de l'Union européenne feront face à des coûts annuels supplémentaires d'environ 65 milliards d'euros si aucun accord de libre-échange n'est trouvé pour l'après-Brexit. Le secteur financier britannique serait alors le plus affecté, selon l'étude menée par le cabinet de consultants Oliver Wyman et le cabinet d'avocats Clifford Chance.

Détails de la facture:

→ Les sociétés situées dans l'UE devront payer près de 35 milliards d'euros en barrières tarifaires et non tarifaires si la Grande-Bretagne quitte le bloc sans accord.

→ A l'inverse, exporter à destination de l'UE coûtera 30 milliards d'euros par an aux entreprises britanniques.

"Cette augmentation des coûts et les incertitudes menacent de réduire la rentabilité et l'existence de certaines entreprises."L'UE a présenté la semaine dernière à la Grande-Bretagne un projet d'accord de libre-échange pour l'après-Brexit beaucoup plus modeste que les ambitions affichées par Londres, en particulier dans le domaine des services financiers.

En cas de divorce sans accord, le Royaume-Uni et l'Union européenne devront commercer sous l'égide des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ce qui reviendrait à un "Brexit dur". Trouver un accord douanier permettrait de réduire les coûts de moitié pour les deux blocs, affirme l'étude.

La Première ministre conservatrice Theresa May a cependant exclu toute forme d'union douanière avec l'UE une fois le Brexit effectif,. Elle estime que cela empêcherait le Royaume-Uni de négocier ses propres accords commerciaux avec des puissances comme l'Inde ou la Chine.

Qui paiera la facture?

Une grande majorité (70%) des coûts supplémentaires engendrés en Grande-Bretagne par un "Brexit dur" sera partagée:

• les services financiers

• les constructeurs automobiles

• l'agriculture

• l'agroalimentaire

• les biens de consommation

• les activités chimiques et plastiques.

Les services financiers souffriraient le plus d'un Brexit sans accord en étant contraints de mettre en place de nouvelles opérations pour continuer à servir leurs clients dans l'UE. Représentant plus de 10% du PIB de la Grande-Bretagne, les services financiers sont le seul domaine où les Britanniques affichent un excédent commercial avec l'UE.

Au sein de l'UE, les secteurs les plus impactés seraient: