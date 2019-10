Sept jours chrono pour un accord sur le Brexit

Dans toute négociation, le temps est la clé. Le Brexit n’échappe pas à la règle. Depuis le référendum de 2016, le divorce des Britanniques et de l’UE a été marqué par de longues négociations et un dénouement in extremis avant un sommet européen. L’euphorie retombée, l’intrigue redémarrait parce que l’accord, mort-né, passait à la trappe devant le Parlement britannique.

Les négociations pouvaient redémarrer. En langage diplomatique, "entrer dans le tunnel". Jour après jour, les derniers verrous ont sauté . Samedi et dimanche, des négociations techniques ont ouvert la voie pour lever le principal obstacle: le sort de la frontière irlandaise. Comme par magie, les incertitudes étalées par Boris Johnson quant au backstop se sont évanouies au profit de solutions techniques. " On voit la lumière au bout du tunnel ", confiait lundi un diplomate.

Les négociateurs se sont enfermés dans le mutisme le plus total, signe que des progrès – réels mais fragiles – étaient engrangés sur la manière d’organiser les contrôles douaniers et d’éviter un veto de l’Irlande du Nord. Le Brexit étant programmé dans deux semaines, pour le soir d’Halloween, et l’ultime sommet européen susceptible d’entériner un accord étant prévu le 17 octobre, les négociateurs du Brexit ont trouvé l’inspiration d’avancer, cornaqués par des décideurs soucieux de ne pas régresser dans les sondages et des marchés de plus en plus nerveux.