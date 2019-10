Soudain, la perspective d'un accord sur le Brexit

Les nouvelles propositions britanniques pour modifier l’accord de retrait en vue d’un Brexit ordonné le 31 octobre ont relancé les négociations dans un climat prudemment optimiste.

C’est Michel Barnier qui a envoyé ce mardi matin le signal prudent de l’optimisme. Le négociateur de l’Union avait estimé en arrivant à une réunion à Luxembourg des ministres européens des affaires européennes qu’un accord était "possible cette semaine". Selon des propos rapportés par l’agence Bloomberg, le négociateur européen a indiqué aux ministres: "[Les Britanniques] ont avancé dans notre direction sur des points clés et c’est pourquoi je pense que nous pouvons toujours faire des progrès significatifs aujourd’hui."

Ce mardi devait être une journée décisive dans les négociations entre la Commission et les négociateurs envoyés par Boris Johnson. "Une journée assez folle", selon le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, qui confirmait dans l’après-midi avoir reçu des indications que des progrès avaient été faits et que "les négociations [avançaient] dans la bonne direction". Il n’était cependant pas clair pour lui à ce stade s’il serait possible de conclure une révision de l’accord de retrait britannique "à temps pour le sommet de jeudi", alors que des "écarts" significatifs restaient à combler entre les positions européenne et britannique.

Les Européens refusaient de porter la négociation de ce traité sur la table des chefs d’État et de gouvernement, qui se réunissent jeudi et vendredi en Conseil. Le but était donc d’obtenir un accord au niveau des négociateurs pour ce mercredi pour permettre aux dirigeants européens de l’endosser lors de leur réunion sans avoir à entrer dans une discussion de fond. Or pour qu’un accord soit validé au sommet, il faut qu’un texte juridique soit finalisé "au plus tard [mercredi] matin" a indiqué Michel Barnier. En l’absence d’accord avant le sommet, les chefs d’État et de gouvernement devront "décider du type de mandat qu’ils veulent donner à Michel Barnier", a indiqué de son côté le ministre irlandais des Affaires étrangères, selon qui il est possible de continuer les négociations la semaine prochaine.

Mise à jour britannique

Un nouveau report impliquerait une nouvelle convocation des chefs d’État et de gouvernement avant la date butoir du 31 octobre. Interrogé à sa sortie du Conseil des ministres sur l’hypothèse d’un sommet extraordinaire sur le Brexit, le ministre belge Didier Reynders a dit espérer que ce ne serait pas nécessaire: "Si c’est possible, nous voulons conclure aujourd’hui (ce mardi) et avoir ensuite un Conseil européen normal. Si ce n’est pas possible, nous verrons." Quoi qu’il en soit, la négociation du Brexit avait changé de ton. "Pour la première fois dans ce processus, j’ai le sentiment que le Royaume-Uni fait un vrai effort", a résumé Antti Rinne, Premier ministre finlandais dont le pays occupe la présidence tournante de l’Union.

Londres avait soumis lundi de nouvelles propositions aux négociateurs européens, précisant son plan pour des règles douanières en Irlande du Nord. L’idée sur le métier était de maintenir l’Ulster dans le territoire douanier britannique mais de lui faire appliquer les règles du marché intérieur européen pour les produits destinés à l’Union.

Une manière d’éviter le retour d’une frontière dure sur l’île d’Irlande censée répondre à la ligne rouge des Européens qui refusaient de laisser ouvrir une brèche dans le marché unique. Le sujet restait le principal obstacle à un accord, à côté de la demande britannique d’assurer aux Nord-Irlandais un droit de regard a posteriori sur la solution adoptée.

Soutien incertain

"Nous comprenons que les équipes de négociation ont un accord de principe pour une frontière douanière dans la Mer d’Irlande."

Un diplomate cité par l’agence Bloomberg indiquait ce mardi qu’un texte légal pourrait être présenté aux délégations nationales mercredi matin. Un projet d’accord pourrait être publié mercredi si Downing Street donne son feu vert, a indiqué de son côté le quotidien britannique The Guardian, citant des sources européenne et britannique de haut rang. "Nous comprenons que les équipes de négociation ont un accord de principe pour une frontière douanière dans la Mer d’Irlande", selon le quotidien. Theresa May avait rejeté cette option qui revient à instaurer une frontière entre l’Irlande de la Grande-Bretagne.