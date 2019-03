Theresa May accusée d'acheter le vote des députés pour le Brexit

Theresa May tente-t-elle d'acheter le soutien des députés à l'accord qu'elle a conclu avec l'Union européenne pour organiser le Brexit? C'est en tout cas le reproche qui lui est adressé, après le lancement d'un fonds de 1,6 milliard de livres (1,87 milliard d'euros) destinés à des régions sinistrées. Il apparaît que plus de la moitié des fonds seront destinés à des circonscriptions du nord et du centre de l'Angleterre, qui ont massivement voté en faveur de la sortie de l'UE lors du référendum de juin 2016. D'où les soupçons de manoeuvre politique formulés ce lundi à son encontre.