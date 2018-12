Theresa May n'attend rien du sommet européen

Après voir remporté un vote de défiance mercredi, Theresa May tente d'obtenir de nouvelles garanties sur l'accord auprès de ses homologues européens. L'UE, dont les dirigeants se réunissent ce jeudi et vendredi en conseil européen à Bruxelles, met au point un document pour aider May à convaincre son parlement d'entériner le fameux accord de Brexit. Mais ce texte précise que toute nouvelle garantie "ne changera ni ne contredira" l'accord trouvé. Il est rédigé en six points et signale aussi que l'Union européenne "se tient prête à étudier side nouvelles garanties peuvent être apportées" aux Britanniques sur la question du "backstop" et plus généralement sur l'accord de Brexit.