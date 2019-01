Theresa May obtient un nouveau sursis

Pression maximale

L’intervention la plus forte symboliquement a été celle de David Cameron lui-même. L’ancien premier ministre, initiateur du référendum de 2016 et néanmoins partisan du maintien dans l’Union européenne, s’est livré à la BBC: "Je ne regrette pas d’avoir convoqué ce référendum. C’était une promesse faite deux ans plus tôt durant les élections générales, c’était inclus dans le programme, et cela a fait l’objet d’une loi au Parlement." Le prédécesseur de Theresa May à Downing Street a prévenu des dangers d’une annulation du Brexit, affirmant qu’"un certain nombre d’anciens remainers" ont depuis changé d’avis et voteront pour la sortie "la prochaine fois".