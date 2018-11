Theresa May respire encore

Au lendemain d’une féroce campagne politico-médiatique, la Première ministre britannique a repris quelques bouffées d’oxygène en enregistrant le renfort de personnalités de poids pour son gouvernement.

Une dinde de Noël dans un grand plat, tout juste sortie du four, chaussée des mêmes escarpins que Theresa May, et qui trouve encore le moyen d’affirmer haut et fort: "Je suis une dure et j’accomplirai mon destin!" C’est ainsi qu’a été représentée la Première ministre dans le Times de vendredi matin, dans une caricature qui en dit long sur la violence sidérante à laquelle elle a été exposée ces derniers jours.

A-t-elle passé l’épreuve du feu? Elle reste en tout cas, plus que jamais, au centre de l’arène et a déjà entamé sa campagne d’après-vente, en répondant notamment aux questions des auditeurs de la radio LBC. Les ressorts et la rhétorique restent les mêmes et gravent dans le marbre une destinée politique qui, au pire, aura été courte et extraordinaire.

Des années de réflexion collective seront nécessaires pour prendre la mesure du "premiership" de Theresa May, commencé dans la douleur en juillet 2016, alors que tous les responsables du Brexit (Cameron, Johnson, Gove) s’étaient tour à tour lamentablement défilés devant la difficulté du défi.

Les ressorts et la rhétorique gravent dans le marbre une destinée politique qui, au pire, aura été courte et extraordinaire.

Pour certains, elle a "trahi" l’esprit du référendum en cédant peu à peu face à l’intransigeante Union européenne sur toutes les volontés exprimées par une majorité de citoyens britanniques. Droits des Citoyens européens, facture de compensation, union douanière sans pouvoir unilatéral de sortie: le Royaume-Uni est loin de "reprendre le contrôle" comme l’escomptaient les Brexiters. Pour eux, comme pour les remainers, Theresa May a été trop faible face à Barnier et aux négociateurs européens.

Son impressionnante capacité de résistance, voire de résilience, une nouvelle fois observée depuis 72 heures, a pourtant envoyé une image opposée à celle d’une cheffe de gouvernement rétive, qui se serait décomposée devant plus nombreux et plus fort.

La motion de défiance en voie d’échec

Au lendemain de son explication de texte avec les Britanniques, Theresa May a enregistré trois renforts de poids. Le Brexiter Michael Gove, qui était présenté comme démissionnaire après avoir refusé le poste vacant de ministre du Brexit, a finalement accepté de rester ministre de l’Environnement. Il est le dernier "hard Brexiter" de poids au sein du gouvernement, et son soutien va compter face aux autres Brexiters qui attendent leur heure, à couteaux tirés.

Sa présence est toutefois à double tranchant pour Theresa May, puisqu’il a dans le même temps affirmé qu’il était opposé à l’accord avec l’UE. La condition de son acceptation du poste de ministre du Brexit était l’annulation du sommet de Bruxelles le 25 novembre, ce que May n’a évidemment pas voulu négocier… Dans les prochains jours, il va insister pour qu’une demande de reformulation du texte déclaratif commun sur l’Union douanière soit expédiée à Michel Barnier.

Theresa May a également nommé son troisième ministre du Brexit en quatre mois (après Davis et Raab), Stephen Barclay, un eurosceptique spécialiste de réglementation financière.

L’autre renfort enregistré est celui d’Amber Rudd, l’une des personnalités politiques les plus influentes du parti tory, qui récupère le portefeuille du Travail et des retraites. Cette europhile avait dû quitter son poste de ministre de l’Intérieur en printemps dernier suite au scandale Windrush (traitement expéditif des dossiers de ressortissants caraïbéens).

L’autre bonne nouvelle pour Theresa May concerne les difficultés de Jacob Rees-Mogg à rassembler les 48 signatures permettant de déclencher une motion de censure. Il n’en avait obtenu que la moitié, vendredi soir. Même s’il collecte les 48 lettres de parlementaires permettant de déposer cette motion, la relative placidité des 315 députés conservateurs ne semble pas de nature à déclencher une vague lors de l’éventuel vote de défiance. 158 voix seraient nécessaires, un étiage qui semble difficile à atteindre au vu des premières tendances.

En cas de renversement de May, que ce soit avec Johnson, Rees-Mogg, Davis ou Gove aux manettes, les Brexiters au pouvoir devraient assumer une nouvelle phase de négociations vouées à un échec et à un durcissement de la position européenne, menant tout droit à un Brexit sans accord. Dans ces conditions, le soutien de la fragile majorité conservatrice au nouveau gouvernement s’effriterait davantage, menant à un chaos politique inédit depuis plusieurs décennies.

Changer l’accord de l’intérieur, avec Gove au marquage sur May, est peut-être la dernière carte des Brexiters, en tout cas jusqu’au vote du Parlement.

Sortir par le haut avec un second référendum?

Dans l’ensemble de la classe politique et des médias, l’heure reste à un pessimisme profond sur les chances de succès de ce vote, à moins d’une modification substantielle de l’accord avec Bruxelles, qui est encore plus improbable.

Dans le même temps, la petite musique du second référendum continue de monter. Celui-ci resterait plus simple à déclencher que des élections générales, qui nécessiteraient l’accord des deux tiers du parlement. Dans cette configuration, les conservateurs devraient accepter de se tirer une balle dans le pied en prenant le risque de voir les travaillistes revenir au pouvoir, huit ans après la sortie de route d’Ed Miliband.