Theresa May s'affranchit des Brexiters durs

Theresa May a donc franchi le rubicon. Pour la Première ministre, un Brexit soft avec l’opposition travailliste vaudra mieux qu’un Brexit sans accord avec son propre parti . C’est ce qu’elle a signifié en substance mardi soir au terme d’une réunion de sept heures avec ses ministres . "Je propose de discuter avec le chef de l’opposition afin de tenter de nous entendre sur un plan auquel nous nous tiendrons pour faire en sorte que nous quittions l’Union européenne avec un accord."

Theresa May demande une extension courte de l’article 50 à l’Union européenne, jusqu’au 22 mai, sans participation du Royaume-Uni aux élections européennes, afin de "se focaliser sur la future relation avec l’UE" .

Theresa May demande une extension courte de l’article 50 à l’Union européenne, jusqu’au 22 mai, sans participation du Royaume-Uni aux élections européennes, afin de "se focaliser sur la future relation avec l’UE".

May compte ainsi construire une passerelle entre les conservateurs et travaillistes partisans d’un Brexit soft, quitte à provoquer une rupture historique au cœur du parti tory. Marginaliser les Brexiters durs et le DUP nord-irlandais est désormais une stratégie assumée.