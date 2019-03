Theresa May s'oriente vers un Brexit plus soft

Dans le même temps, Theresa May essaie de se maintenir en poste . Selon les médias britanniques, la cheffe du gouvernement s'oriente vers un Brexit plus soft . Elle pourrait appeler le Parlement à soutenir cette option alors que la pétition publique pour un second référendum a dépassé les 5 millions de signatures et que la manifestation en faveur d'un second référendum de ce samedi a remporté un franc succès.

Une réunion cruciale entre Theresa May et les Brexiters de son camp politique a lieu ce lundi matin. Selon ITV, Theresa May aurait promis de rendre sa démission si ce groupe de députés partisans d'une sortie de l'UE sans concession appuyait l'accord sur le Brexit au Parlement. "On m'assure de source fiable que Theresa May a dit à Boris Johnson, Iain Duncan Smith, Steve Baker, Jacob Rees-Mogg, David Davis et d'autres réunis à Chequers qu'elle démissionnerait s'ils votent pour son accord, backstop y compris", écrit lundi Robert Peston, chef du service politique d'ITV. "Elle n'a toutefois pas donné de détails. Il n'y a donc pas beaucoup de certitude qu'elle démissionnera effectivement", ajoute-t-il.