Theresa May veut revoir son accord de Brexit conclu avec les Européens

La Première ministre britannique souhaite rouvrir l'accord de divorce qu'elle a conclu fin novembre avec l'Union européenne. Theresa May confirme ainsi sa volonté de sortir de l'Europe avec un accord et espère bénéficier dans le même temps de l'adhésion du Parlement britannique. Seul problème, la Commission Juncker a toujours exclu de toucher au texte en question.

Theresa May a indiqué ce mardi à ses principaux ministres qu'afin d'emporter le soutien de la Chambre des Communes à l'accord de Brexit, celui-ci devait pouvoir être renégocié. Selon le porte-parole de la Première ministre britannique, il est important pour le gouvernement May de "procéder à des modifications concernant le backstop, et cela veut dire qu'il faut rouvrir l'accord de retrait".