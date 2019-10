Tout passe ou tout casse avec le DUP

Le Parlement britannique devra se prononcer samedi sur l'accord conclu entre le Premier ministre Boris Johnson et les Vingt-Sept sur le Brexit. Le vote du parti unioniste nord-irlandais DUP sera crucial.

Après la conclusion de l’accord entre Downing Street et l’Union européenne, la balle est dans le camp du Parlement britannique, qui se prononcera samedi . Il avait rejeté trois fois l’accord précédent conclu par Theresa May.

Maquillage juridique

Derrière un maquillage juridique, les concessions de Johnson séparent de fait l'Irlande du Nord du Royaume-Uni et condamnent le DUP à perdre son influence.

L’accord qui vient d’être obtenu par Boris Johnson avec l’UE semble encore moins acceptable. Les mots de l’ancienne Première ministre Theresa May, en mars 2018, donnent une certaine légitimité à la résistance du parti nord-irlandais. Elle avait indiqué qu'"aucun Premier ministre ne pourra jamais accepter" de "nuire au marché commun britannique et à son intégrité constitutionnelle en créant une frontière réglementaire et douanière en mer d'Irlande."