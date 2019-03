Tout reste à faire pour éviter un no-deal

Malgré la promesse de démission faite par Theresa May en cas de vote favorable, les députés ont de nouveau voté contre l’accord conclu par Downing Street avec l’Union européenne le 25 novembre. Tout reste à faire pour éviter une sortie désordonnée de l’Union européenne.

Deux-cent-trente voix d’écart le 15 janvier, cent-quarante-neuf le 12 mars, puis seulement cinquante-huit aujourd’hui. Une simple projection arithmétique pourrait suffire à convaincre Theresa May d’essayer de convoquer un quatrième vote sur son accord de retrait: si la logique ne la trahit pas, elle finira en effet par valider son accord avec 23 à 33 voix d’écart favorable à la prochaine tentative. La réalité est évidemment beaucoup moins simpliste.

L’accord de retrait a bien vécu ses dernières heures aux Communes et aucune manœuvre ultime de la Première ministre ne pourra le rendre plus désirable. La défaite est évidemment moins humiliante que celle du 15 janvier, qui fut la plus spectaculaire pour un gouvernement depuis près d’un siècle. Mais elle en dit long sur ce qui reste avant tout un échec de la stratégie de Theresa May, malgré de lourds sacrifices: celle-ci a en effet mis sa démission dans la balance pour forcer le vote des ambitieux (Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg, Dominic Raab, qui ont tous modifié leur vote en conséquence).

Par ailleurs, l’importance disproportionnée qu’elle a donné aux dix DUP nord-irlandais pour assurer une majorité conservatrice, en 2017, et faciliter les votes parlementaires sur le Brexit, n’a pas du tout eu l’effet escompté. Après le résultat, la Première ministre n’a pas fait mystère de ses inquiétudes sur la suite du processus, considérant même comme "graves" les implications de la décision de la chambre des Communes.

L’annonce par Donald Tusk de la convocation d’un Conseil européen dès le 10 avril, à la minute même de la communication de ce troisième rejet, a confirmé que l’UE et le Royaume-Uni sont au moins d’accord sur un point: l’urgence à trouver une solution.

Consciente d’avoir un pouvoir désormais réduit à la simple orientation des prochains débats – ce qui sera, en soi, indispensable -, Theresa May a esquissé une stratégie collective, en trois points successifs:

La nécessité désormais absolue d’un long report et de l’acceptation de la participation aux prochaines élections européennes.

L’hypothèse de travail d’un compromis entre son accord et l’une des options proposées par les députés mercredi, et qui seront de nouveau étudiées lundi.

Dans le scénario du pire, la difficile acceptation du fait que la solution de sortie de crise ne viendra pas du Parlement.

Pour la première fois depuis sa prise de fonction, il y a près de trois ans, Theresa May n’a pas cherché à jouer la montre et a rapidement évacué l’hypothèse d’un quatrième vote. "Avec seulement quatorze jours [avant la sortie britannique de l’Union européenne], il n’y a pas assez de temps pour élaborer un deal, l’inscrire dans la législation et le ratifier, et en même temps la chambre des Communes a été claire sur le fait qu’elle ne permettrait pas une sortie sans accord. Nous devrons donc trouver une voix alternative."

Dans une ambiguïté savamment maîtrisée, Theresa May a ensuite semblé vouloir créer une passerelle avec les options proposées mercredi. Une petite phrase va faire phosphorer les députés tout le week-end, jusqu’aux prochains votes indicatifs, prévus lundi: "Bien sûr, toutes les options nécessiteront l’accord de retrait". Le plan de Theresa May pourrait être de trouver un compromis entre l’option de maintien dans l’union douanière et son accord de retrait. Autrement dit, de rapprocher les Tories europhiles et les travaillistes.

Cette option de simple maintien de l’Union douanière n’a été rejetée que de huit voix. 33 conservateurs ont voté pour. Ce plan serait très risqué politiquement, avec une possibilité d’éclatement des deux principaux partis. Immédiatement après cette suggestion, May a évoqué l’autre issue possible, celle d’une acceptation formelle de l’échec des Communes, impliquant le passage de relais à une autre voix démocratique.

"Je crois que nous atteignons les limites du processus dans cette Chambre. [Celle-ci] a rejeté le Brexit sans accord. Elle a rejeté l’annulation du Brexit. Elle a rejeté toutes les variations de l’accord sur la table. Et aujourd’hui elle a rejeté l’approbation de l’accord de retrait seul, en attendant de continuer le processus [des négociations commerciales] dans le futur."