TransferWise débarque à Bruxelles

TransferWise et 4 millions de clients auront un pied-à-terre à Bruxelles. La start-up britannique, spécialisée dans les transferts d'argent internationaux, a officiellement demandé une licence à la Banque Nationale de Belgique pour pouvoir ouvrir chez nous son dixième bureau à travers le monde. Le siège reste à Londres et Bruxelles rejoint les succursales de New York, Singapour, Tallinn, Budapest, Tcherkassy (Ukraine), Tokyo, Sydney et Tampa.