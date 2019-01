Trois grandes sociétés quittent Londres

Alors que le Royaume-Uni se dirige toujours vers un Brexit sans accord, P&O, Dixon et Sony ont annoncé coup sur coup leur déménagement. C’est la première fois, depuis le référendum de 2016, qu’un tel effet économique est ressenti en Grande-Bretagne alors que le malaise grandit dans le monde de l’entreprise.

Nouvelle douche froide pour Theresa May. En moins de 24 heures, la Première ministre a constaté que trois entreprises majeures ne lui faisaient plus guère confiance pour faire voter son accord, ou pour éviter un Brexit sans accord. C’est la première fois, depuis le référendum de 2016, qu’une telle secousse est enregistrée sur le sismographe du business britannique.

P & O, Dixon et Sony ont ainsi tour à tour annoncé le déménagement de leur siège ou de leur enregistrement administratif vers l’Union européenne, afin de limiter les risques d’une sortie brutale du Royaume-Uni, le 29 mars.

Les profils de ces sociétés sont très différents, tout comme les modalités de leur transfert administratif, mais les dommages seront réels et durables. Un second référendum et une éventuelle annulation du Brexit ne changeront pas la donne de sitôt, puisque ce type d’opérations administratives est trop lourd pour être renouvelé régulièrement.