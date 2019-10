Trois jours pour voir clair dans le Brexit

3 jours au lieu de 40

Le Withdrawal Agreement Bill (WAB) est un acte législatif retranscrivant, dans la loi britannique, les termes de l'accord sur le Brexit conclu entre Boris Johnson et les Vingt-Sept. Il doit franchir plusieurs étapes dans chacune des deux chambres du parlement avant d'avoir force de loi. Le Premier ministre voudrait parvenir à ses fins en trois petits jours alors que, traditionnellement , l'examen parlementaire des projets de loi transposant les grands traités européens nécessite de 10 à... 40 jours de débat .

Demandez le programme

Les parlementaires pourront d'abord débattre pour la première fois du principe de ce texte . Le débat sera suivi d'un vote, que le gouvernement doit remporter pour passer à l'étape suivante . Ce vote est attendu à 20h (heure de Bruxelles). Le gouvernement conservateur pense disposer d'une majorité, même si le Parti travailliste et d'autres formations devraient voter contre.

Le gouvernement devra ensuite préciser son calendrier législatif et le faire adopter par les parlementaires. Cette étape pourrait être décisive. Le vote aura lieu après 20h . Vu que certains élus, qui soutiennent en principe l'accord conclu avec l'UE, sont réticents à l'idée d'examiner si rapidement un texte aussi fondamental, ce calendrier pourrait ne pas être approuvé , ce qui compromettrait les chances d'un le Brexit le 31 octobre.

• Mardi et mercredi

Les parlementaires commenceront l' examen des amendements éventuellement proposés à la législation sur le Brexit . Ce devrait être l'occasion de savoir s'il existe une majorité d'élus en faveur d'un nouveau référendum sur le Brexit ou désireuse de contraindre le gouvernement à rechercher une union douanière avec l'UE dans le cadre de la relation future entre la Grande-Bretagne et les Vingt-Sept.

Pour le gouvernement, les négociations avec l'UE sont terminées et tout amendement adopté par le Parlement modifiant la structure de l'accord entraînera de nouveaux problèmes. Le gouvernement propose trois heures de débat ce mardi après le vote sur le calendrier et douze heures supplémentaires mercredi à partir de 14h. L'examen des amendements portant sur un second référendum aurait lieu mercredi.