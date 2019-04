Tusk va proposer une "flextension" à May

Alors que Theresa May s’engage à organiser un scrutin pour les élections européennes en cas de report du Brexit au 30 juin, certains dirigeants européens exigent plus de détails sur le projet britannique de sortie de crise. Partisan d’une approche plus souple, Donald Tusk s’apprête à proposer une "flextension" de douze mois, qui permettrait au Royaume-Uni de quitter l’UE s’il valide un accord d’ici là.

Peuvent-elles amener Theresa May et les députés britanniques à accélérer et à voter en urgence une solution de sortie de crise, à choisir entre l’accord de retrait, le second référendum, un Brexit plus soft, de nouvelles élections? Les dernières semaines ont démontré que toutes les pistes avaient été explorées, et menaient soit à un risque majeur, soit à plus d’incertitudes.