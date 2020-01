UCB a maintenu une partie de sa R & D près de Londres

Matière grise

C’est que dans le secteur pharmaceutique, on ne délocalise pas aussi facilement que dans d’autres branches de l’industrie. Un centre de recherche, c’est beaucoup de matière grise et de nombreuses collaborations actives avec des universités, des sociétés de biotechnologies et même des organisations caritatives. Des petits bijoux à l’importance névralgique insérés dans un écosystème plus vaste. Les entreprises pharmaceutiques ont toujours été très attirées par les talents de classe mondiale qui se trouvent au Royaume-Uni dans les sciences du vivant et par la réputation de centre majeur de développement de médicaments que le pays s’est construite. "On va dans les régions où il y a historiquement un grand savoir-faire dans le domaine du médicament. Mais on investit toujours à long terme" souligne -t-on chez UCB. "Cela peut apparaître comme étant un peu à contre-courant de la tendance qui accompagne le Brexit, mais pour nous, la problématique est différente".