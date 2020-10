Un Brexit sous influence américaine

Quatre ans plus tard, la possible élection de Joe Biden pourrait rationaliser les relations entre les États-Unis et l’Union européenne et piéger le Royaume-Uni. La perfide Albion n’a pas encore conclu ses négociations commerciales avec les États-Unis, et Boris Johnson indique toujours être prêt à un no deal avec l’Union européenne, le 1er janvier 2021, s’il n’obtient pas satisfaction sur la pêche, les aides d’État et la gouvernance.