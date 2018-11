Un accord fragile qui balise solidement la relation économique

L'accord présenté par Theresa May a le mérite d'être bien complet, mais il s'expose encore à l'introduction d'amendements côté européen. Passage en revue des principaux points du projet.

Police d’assurance

Le futur de la relation entre l’Union et le Royaume-Uni ne se négociera formellement qu’une fois que ce dernier sera devenu un pays tiers – le 30 mars prochain. Mais le projet d’Accord de retrait, texte juridique de 585 pages conclu mercredi soir entre les négociateurs en chef du Brexit, a scellé un élément clé de la future relation dans son protocole sur l’Irlande. Il est conçu comme une police d’assurance ("backstop") garantissant qu’il n’y aura pas de frontière dure sur le sol irlandais. Et qui, partant, décrit à quoi ressembleront les relations commerciales entre les divorcés au lendemain de la période de transition si un accord plus ambitieux n’a pas été trouvé.

Un "territoire douanier unique" serait créé entre l’Union et le Royaume-Uni. Ce qui signifie donc qu’il n’y aura aucune taxe douanière à payer pour échanger des biens entre l’Union et son ancien membre, pas plus qu’il n’y aura de quotas ou vérification des règles d’origines. Ce qui signifie aussi que le Royaume-Uni appliquera vis-à-vis des pays tiers les mêmes tarifs que l’Union. Et qu’il ne pourra pas revoir à la baisse ses standards sociaux ou environnementaux pour gagner un avantage compétitif sur ses partenaires européens. Le "level playing field" est la règle, et la liberté de Londres de s’affranchir des règles de l’Union pour forger à sa guise ses accords commerciaux est toute relative.

De son côté, l’Irlande du Nord resterait alignée à un paquet "limité" de règles européennes (sanitaires, agricoles, sur la TVA notamment). Ce qui lui permettra d’échanger avec le marché unique européen sans la moindre formalité. Ce qui signifie qu’une frontière réglementaire sera créée entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. Allégée au maximum. Quand un bien sera envoyé de Liverpool à Belfast, une déclaration en ligne devra être remplie. Si c’est un bien industriel, la seule autre opération à faire serait de scanner un code-barres sur son container. Les contrôles douaniers éventuels seraient faits à destination mais uniquement si un risque est détecté – pas de contrôles à l’aveugle donc.

Accord global

De ces dispositions prises dans le contrat de divorce à la perspective d’un accord commercial global, il n’y a qu’un pas. Y a-t-il une raison valable pour que cette version très légère de la frontière entre l’Irlande du Nord et le Royaume-Uni ne puisse être grosso modo répliquée quand le bien ira de Zeebruges à Liverpool?

Mais le backstop qu’on vient de décrire, c’est "la solution suboptimale", pour reprendre l’expression d’une source européenne: l’ambition est d’aller beaucoup plus loin en négociant pendant la période de transition un accord de partenariat complet. À côté du projet d’Accord de retrait, les négociateurs ont publié un plan de déclaration politique qui en jette les bases. Et brosse l’ambition commune de Michel Barnier et Theresa May pour l’avenir. Un accord de libre-échange avec coopération douanière et réglementaire, comprenant le commerce de services et les investissements. La protection de la propriété intellectuelle, des facilités pour le commerce électronique et les flux de données, etc. Et on ne brosse ici que les grandes lignes du partenariat économique — un autre est prévu sur la sécurité.

La City se rassure

Ce cadre pour la future relation consacre trois paragraphes aux services financiers. On s’y engage à prendre des décisions d’équivalence "le plus vite possible" après le divorce et en tout cas avant la fin juin 2020. Les règles britanniques devraient donc être reconnues par l’Union comme "équivalentes", permettant aux banques de continuer de fournir leurs clients européens depuis Londres. Mais si cette équivalence couvre par exemple la vente de produits financiers, elle ne couvre pas tous les services financiers – et notamment pas les prêts bancaires et certaines parties du secteur des assurances.

D’où la nécessité pour les banques anglaises de mettre pied sur le sol européen si elles veulent garder leur clientèle. Le Royaume-Uni n’a pas obtenu à ce stade l’élargissement de l’assiette des équivalences qu’il a espéré. Bref, si l’accord est confirmé, la place de Londres pourrait garder son lustre. Mais c’est sans compter sur l’évolution des règles européennes d’équivalence, que certains sur le continent verraient bien durcies.

Arête de poisson

Plusieurs États membres – on parlait jeudi de la France, du Danemark, de l’Espagne, du Portugal et des Pays-Bas – grognent que cet accord doit être amendé. En cause: la disposition sur les pêcheries et l’accès aux eaux. Comme les banquiers de la City ont accès au marché européen, les pêcheurs du continent ont accès aux eaux britanniques. Le Brexit va-t-il signifier une reprise en main unilatérale par Londres de ses eaux? L’accord ne répond pas à cette question, se contentant d’indiquer que l’on cherchera à s’entendre sur ce point pour l’été 2020, dans le cadre du futur accord commercial.

Pour le 1er juillet 2020, plus exactement: c’est la date que les négociateurs se sont fixée pour faire l’état des lieux et déterminer si oui ou non la période de transition doit être prolongée.