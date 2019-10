Un accord sur le Brexit "est possible cette semaine" (Barnier)

Michel Barnier, négociateur européen pour le Brexit, se veut positif: "Trouver un accord reste possible. Bien entendu, tout accord doit être un bon accord pour tout le monde. Pour l'ensemble du Royaume-Uni et pour l'ensemble de l'Union européenne." Le Royaume-Uni pourrait mettre de nouvelles propositions sur la table ce mardi.

La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne à la fin du mois reste la priorité du gouvernement britannique, déclarait lundi le Premier ministre Boris Johnson dans le traditionnel discours du trône lu par la reine Elizabeth II, au moment où les négociations pour parvenir à un accord de Brexit abordent une semaine cruciale.

À un peu plus de deux semaines de l'échéance prévue, Londres et Bruxelles peinent à surmonter leurs désaccords pour éviter un "no deal" douloureux économiquement. Mais pour le négociateur en chef de la Commission européenne, Michel Barnier, un accord est possible cette semaine.

À son arrivée à une réunion des ministres des Affaires étrangères des Vingt-sept à Luxembourg, Michel Barnier a précisé: "Même si un accord serait difficile (à atteindre) - et c'est de plus en plus le cas -, il est toujours possible cette semaine". Il a insisté sur le fait que tout accord devrait "fonctionner pour chacun, pour l'ensemble du Royaume-Uni et l'ensemble de l'Union européenne". Il est grand temps de traduire les bonnes intentions en texte légal", a-t-il ponctué.

Le ministre allemand de l'Europe, Michael Roth, se veut plus pondéré, disant "ne pas être certain" que les négociateurs soient proches de trouver un terrain d'entente".

Selon la radiotélévision publique irlandaise RTE, le Royaume-Uni devrait mettre de nouvelles propositions sur la table ce mardi.

Londres et Bruxelles sont désormais engagés dans d'intenses négociations sur la manière d'éviter, après le Brexit, un retour à une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande, membre de l'UE, et ainsi préserver la paix sur l'île qui a connu plusieurs décennies de violences. Le chef de la diplomatie irlandaise, Simon Coveney, assurait encore lundi qu'"un accord est possible et c'est possible ce mois-ci. C'est peut-être même possible cette semaine, mais nous n'y sommes pas encore".

Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE doivent se retrouver en sommet ces jeudi et vendredi à Bruxelles. Le Brexit devrait être l'enjeu principal de ce Conseil européen. Boris Johnson souhaite négocier à tout prix un accord pendant ce sommet, pour éviter le scénario catastrophe d'un Brexit désordonné à la date prévue du 31 octobre.