"Un choc instantané en cas de Brexit sans accord" (Banque d'Angleterre)

Quels secteurs les plus touchés?

Mark Carney a souligné que certains secteurs seraient particulièrement touchés par un Brexit sans accord qui ferait passer les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'UE sous l'égide des règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) - avec à la clé des droits de douane et des barrières non tarifaires.

Il a plus spécifiquement désigné les secteurs de l'automobile et plus généralement des transports, ainsi que l'industrie chimique et l'industrie alimentaire. Du côté de l'alimentation, il a souligné que la grande distribution britannique serait confrontée à un problème très compliqué du côté "des produits périssables" importés de l'Union européenne, qui ne peuvent être gardés longtemps et qui sont donc difficilement stockables par avance.