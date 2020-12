Un dîner sous haute tension pour relancer la négociation du Brexit...

Le Premier ministre Boris Johnson a atterri à Bruxelles mercredi soir pour un "Brexit Meal" au sommet du Berlaymont avec la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Après huit mois de négociations et à trois semaines de la fin de la période de transition, cette rencontre avait des allures d’explication de la dernière chance - même si la saga du Brexit en a vu défiler beaucoup.

Avant le fameux dîner, les points de blocage avancés par les parties concernaient toujours les mêmes chapitres: les droits de pêche, la gouvernance de l’accord et l’équivalence des normes nécessaires à une concurrence équitable. «À ce stade il y a dix ou quinze questions sur lesquelles il faut répondre par oui ou non, ça peut se faire assez rapidement. Si on a des réponses claires, les négociations peuvent se poursuivre», indiquait un diplomate européen peu avant l'arrivée du dirigeant Britannique au Berlaymont.